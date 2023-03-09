У каких знаков зодиака рождаются гении: эти детки удивляют всех — три лучших союза

Астрологи назвали три пары знаков зодиака, у которых практически гарантированно рождаются дети с неординарными способностями. Родителям лишь нужно разглядеть талант наследников и направить их навыки в нужное русло.

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У пары Дев и Весов дети обычно проявляют себя очень ярко в творческой стезе и искусстве.

У Овнов и Скорпионов рождаются будущие миллионеры и предприниматели, которые могут из ничего сделать состояние. Также они могут стать известными учеными.

У Стрельцов и Рыб детки часто жаждут приключений, а потому становятся знаменитыми исследователями и покорителями мировых пространств, географами, тревел-блогерами и фотографами.

Источник: sterlegrad.ru.