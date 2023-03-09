Народ выдохнет! Тамара Глоба назвала точный год, когда жизнь пойдет на лад

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала точный год, когда россияне смогут вздохнуть спокойно. Все беды, тревоги и волнения постепенно улягутся. Однако ждать перемен от взрывного и «пустого» 2023 года не приходится, скорее наоборот, будет прослеживаться накал страстей, особенно на политической арене в мире.
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Первый виток улучшений будет ощутим уже весной. Именно тогда Россия начнет формировать место силы. Потенциал народа, потенциал мысли, потенциал новых возможностей — все начнет проявляться внезапно.
«Первая точка открытия будет в 2023-м, когда новое время встречается со старым. А вот как раз 2024-й начнет открывать этот потенциал», — добавила астролог.
Тамара Глоба дала понять, что именно 2024 год — весна и лето — станет тем самым периодом долгожданного затишья всех бед. Будет выстраиваться мир на дружественной основе.
По материалам kp.ru