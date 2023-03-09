Народ выдохнет! Тамара Глоба назвала точный год, когда жизнь пойдет на лад

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала точный год, когда россияне смогут вздохнуть спокойно. Все беды, тревоги и волнения постепенно улягутся. Однако ждать перемен от взрывного и «пустого» 2023 года не приходится, скорее наоборот, будет прослеживаться накал страстей, особенно на политической арене в мире.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Первый виток улучшений будет ощутим уже весной. Именно тогда Россия начнет формировать место силы. Потенциал народа, потенциал мысли, потенциал новых возможностей — все начнет проявляться внезапно.