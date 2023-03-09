Какие три знака из-за нервов разругаются со всеми на работе: Володина – умерьте пыл, иначе беда!

Три знака зодиака огненной стихии сейчас находятся на грани серьезного конфликта на работе. Об этом рассказала астролог Василиса Володина.

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Овны, Стрельцы и Львы в настоящий момент накалены до предела и готовы сорваться на каждом, даже на коллегах, подчиненных и начальнике. Делать это астролог категорически не советовала. Обычная ссора может перерасти в настоящую беду для представителей зодиакальной системы.

Володина настоятельно советовала Овнам, Стрельцам и Львам умерить пыл и постараться отвлечься на что-то приятное и расслабляющее.

Источник: rsute.ru.