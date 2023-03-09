Переполох в карьере! Два знака зодиака, чья жизнь уже не будет прежней - март взбодрит

Астрологи назвали два знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены. И в первую очередь, они коснутся именно вопросов, связанных с карьерной. Этим везунчикам выпадет шанс проявить себя или найти новое более перспективное место.
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Перемены в работе ждут Тельцов. Звезды советуют им быть внимательными к предложениям, которые будут поступать ото всюду. В этом рожденным под этим знаком зодиака поможет интуиция. Принимать решение лучше на трезвую голову, посоветовавшись с родней. От них может поступить полезная помощь. Любые перемены станут благоприятными для этого знака зодиака.
По той же тропинке пойдут Львы. Их ожидает выгодное деловое предложение или даже продвижение по службе. Это благоприятно скажется на финансах. Кому-то могут дать премию или повысить зарплату.
По материалам sterlegrad