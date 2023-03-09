Переполох в карьере! Два знака зодиака, чья жизнь уже не будет прежней - март взбодрит

Астрологи назвали два знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены. И в первую очередь, они коснутся именно вопросов, связанных с карьерной. Этим везунчикам выпадет шанс проявить себя или найти новое более перспективное место.

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Перемены в работе ждут Тельцов. Звезды советуют им быть внимательными к предложениям, которые будут поступать ото всюду. В этом рожденным под этим знаком зодиака поможет интуиция. Принимать решение лучше на трезвую голову, посоветовавшись с родней. От них может поступить полезная помощь. Любые перемены станут благоприятными для этого знака зодиака.