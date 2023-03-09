Интуиция подскажет: Глоба назвала знак зодиака, которого накроет денежная удача — уже близко

Тельцы уже вплотную подошли к своей денежной удаче. Вполне вероятно, что они сейчас сами понимают, куда им двигаться дальше, чтобы их настигла денежная волна, ведь чутье подсказывает.

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Астролог Тамара Глоба рекомендует не игнорировать Тельцам этот внутренний голос. Скорее всего, он приведет к должным результатам в финансовой сфере. Сейчас ваша интуиция обострена и работает в нужном направлении.

Вам удастся совершить выгодную сделку, в финансовой сфере вероятны большие денежные поступления.

Источник: rsute.ru.