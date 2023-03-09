Какие три знака познают сладкий вкус денег: золотая лавина обрушится на них – Володина

Особенно это касается финансовой стороны жизни. Лавина денег накроет их и закружит упоительным хороводом благосостояния.

Водолеи могут получить выгодное предложение, заключить отличную денежную сделку.

Близнецы поймают волну удачи, если больше времени уделят своим вторым половинкам.

Весы порадуются какому-то сюрпризу от судьбы. На них свалится неожиданная радость.

Источник: rsute.ru.