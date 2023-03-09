Какие три знака познают сладкий вкус денег: золотая лавина обрушится на них – Володина

Люди, рожденные под знаками Водолеев, Близнецов и Весов, объединенные стихией Воздуха, должны познать фееричный успех.
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Особенно это касается финансовой стороны жизни. Лавина денег накроет их и закружит упоительным хороводом благосостояния.
Водолеи могут получить выгодное предложение, заключить отличную денежную сделку.
Близнецы поймают волну удачи, если больше времени уделят своим вторым половинкам.
Весы порадуются какому-то сюрпризу от судьбы. На них свалится неожиданная радость.
Источник: rsute.ru.