Какие три знака познают сладкий вкус денег: золотая лавина обрушится на них – Володина

Какие три знака познают сладкий вкус денег: золотая лавина обрушится на них – Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Они объединены одной стихией.

Люди, рожденные под знаками Водолеев, Близнецов и Весов, объединенные стихией Воздуха, должны познать фееричный успех.

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Особенно это касается финансовой стороны жизни. Лавина денег накроет их и закружит упоительным хороводом благосостояния.

Водолеи могут получить выгодное предложение, заключить отличную денежную сделку.

Близнецы поймают волну удачи, если больше времени уделят своим вторым половинкам.

Весы порадуются какому-то сюрпризу от судьбы. На них свалится неожиданная радость.

Источник: rsute.ru.

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