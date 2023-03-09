Новые знакомства поднимут по карьерной лестнице: какой знак ждет волшебный успех на работе – Глоба

Новые знакомства поднимут по карьерной лестнице: какой знак ждет волшебный успех на работе – Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди также проявят себя и в других сферах.

Астролог Тамара Глоба считает, что Стрельцы скоро могут добиться фееричного успеха в карьере. Вполне вероятно, что новые знакомства, которые скоро завяжутся и приведут их к этому.

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Встречи выявят партнеров, которые заметят таланты и работоспособность Стрельцов. Представители знака легко смогут произвести позитивное впечатление на новых знакомых, заинтересовать их своими идеями.

Вероятны удачные и очень полезные покупки, домашние дела тоже подарят успех, стоит ими заняться.

Источник: rsute.ru.

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