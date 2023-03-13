Кто из знаков зодиака может выиграть в лотерею миллион

Существует шутка, что в лотерею разыграли несколько миллионов дураков. Шутки шутками, а представители некоторых знаков зодиака действительно имеют все шансы сорвать крупный куш, если купят лотерейный билет. Кто же эти счастливчики?
Список потенциальных любимцев фортуны в беседе с Teleprogramma.pro огласила таролог Галина Янко.
Скорпион
Предприимчивый знак зодиака, энергии которого хватает на привлечение выигрыша. Стоит отметить, что Скорпион выигрывает нечасто, но, если уж ему влезет, то выигрыш будет существенный (хотя бы миллиончик).
Телец
Знак зодиака заточен на привлечение денег. Причем легких денег. Тельцы никогда не будут богаты, работая на тяжелой работе или в офисе. Они могут развернуться только при легком отношении к деньгам: много выиграл — много проиграл.
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Галина Янко. Фото: личный архив
Овен
Овен — один из самых удачливых знаков зодиака. Они очень часто выигрывают в лотерею. Но есть нюанс. Частота выигрышей никак не влияет на конечный результат. То есть Овны фактически лишь отбивают стоимость лотерейного билета, не выходя ни в плюс, ни в минус.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте».