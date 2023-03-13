Кто из знаков зодиака может выиграть в лотерею миллион

Существует шутка, что в лотерею разыграли несколько миллионов дураков. Шутки шутками, а представители некоторых знаков зодиака действительно имеют все шансы сорвать крупный куш, если купят лотерейный билет. Кто же эти счастливчики?

Список потенциальных любимцев фортуны в беседе с Teleprogramma.pro огласила таролог Галина Янко.

Скорпион

Предприимчивый знак зодиака, энергии которого хватает на привлечение выигрыша. Стоит отметить, что Скорпион выигрывает нечасто, но, если уж ему влезет, то выигрыш будет существенный (хотя бы миллиончик).