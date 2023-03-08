Будет обласкан судьбой: Тамара Глоба назвала один знак зодиака, жизнь которого заиграет новыми красками в марте

Известный астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале размещает астрологический прогноз для представителей каждого знака зодиака на месяц.
Так, Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиака особенно повезет в марте. Он почувствует себя обласканным судьбой. Представители этого знака зодиака будут весь первый весенний месяц ощущать на себе благотворное влияние планет.
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Больше других в марте, по словам Тамары Глобы, повезет Весам. Для представителей этого знака зодиака откроется много новых перспектив, их ждет удача в карьере, возможность повысить свой доход. Только нужно быть внимательным и правильно считывать знаки, которые посылает Вселенная.