«Хорошие новости»: Василиса Володина назвала тех, кому повезет в восьмой день весны

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое утро публикует астропрогноз на наступивший день. Праздничный 8 марта не стал исключением.
Василиса Володина не стала сулить ничего плохого в восьмой день весны. А решила порадовать позитивом, рассказав, кому повезет в эту среду. Конечно же, тем, кто будет принимать подарки и их преподносить!
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«Пусть хорошие новости в виде цветов и восхищений преследуют вас весь день! А скопление планет в Рыбах делает атмосферу дня еще более душевной и романтичной. Вечер, проведенным с любимым, подарит ощущение сказки. Мужчины в этом году, как никогда, готовы говорить комплименты и посвящать нам песни. Искренняя радость и умение принимать подарки с благодарностью станут для ваших героев вдохновением на будущие победы», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.