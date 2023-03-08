«Хорошие новости»: Василиса Володина назвала тех, кому повезет в восьмой день весны

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое утро публикует астропрогноз на наступивший день. Праздничный 8 марта не стал исключением.

Василиса Володина не стала сулить ничего плохого в восьмой день весны. А решила порадовать позитивом, рассказав, кому повезет в эту среду. Конечно же, тем, кто будет принимать подарки и их преподносить!

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