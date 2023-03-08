Будут преследовать весь день: какие события предвидит Василиса Володина – новый прогноз астролога

Известный астролог Василиса Володина сделала необычное предсказание на 8 марта. День это праздничный, а потому астрологический прогноз больше похож на поздравление и содержит приятные пожелания.

Василиса Володина посоветовала дамам искренне радоваться подаркам от мужчин, тогда и тем захочется быть героями в их глазах.

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