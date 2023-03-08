«Скопление планет в Рыбах»: Василиса Володина сделала новое предсказание на ближайшее будущее

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает астрологический прогноз на каждый день. Рано утром 8 марта Василиса Володина рассказала, каким выдастся праздничный день.

Разумеется, астролог не стала давать мрачных прогнозов, а сделала его исключительно позитивным - в формате пожелания.

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