«Скопление планет в Рыбах»: Василиса Володина сделала новое предсказание на ближайшее будущее

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает астрологический прогноз на каждый день. Рано утром 8 марта Василиса Володина рассказала, каким выдастся праздничный день.
Разумеется, астролог не стала давать мрачных прогнозов, а сделала его исключительно позитивным - в формате пожелания.
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«Скопление планет в Рыбах делает атмосферу дня еще более душевной и романтичной. Вечер, проведенным с любимым, подарит ощущение сказки. Мужчины в этом году, как никогда, готовы говорить комплименты и посвящать нам песни. Искренняя радость и умение принимать подарки с благодарностью станут для ваших героев вдохновением на будущие победы», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.