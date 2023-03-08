Удача в марте: какие знаки могут расслабиться и получать подарки судьбы

Звездное небо

Звезды. Фото: Global Look Press 

Их представители ощутят на себе магическое влияние первого весеннего месяца.

Стало известно, какие три знака обретут счастье уже в марте.

Астрологи предсказали Тельцам перемены в жизни в период начала весны. Некоторые из представителей смогут найти свою любовь. А другим захочется путешествий и испытать удачу. К слову, она будет на их стороне.

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Март также станет важным временем для Водолеев. Им удастся выдохнуть перед периодом исследований и трансформаций на жизненном пути.

Удача и успех в марте ждут Скорпионов. Они усвоили жизненные уроки, и теперь звезды щедро наградят их. Об этом заявили в santeplusmag.com.

Напомним, ранее появился астрологический прогноз на 7 и 8 марта.

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