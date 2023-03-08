«Не копировал поведения родителей»: астролог объяснила, как прочитать натальную карту вашего ребенка

Дети и родители

Дети и родители. Фото: Global Look Press 

Эксперт по звездам и бизнес-консультант Дарья Григорян поделилась полезной информацией.

Стало известно, как астрология может помочь родителям в воспитании детей.

Астролог заявила, что у каждого ребенка есть натальная карта. Она может помочь с познанием базовых потребностей детей. Бизнес-консультант уверена, что натальная карта способна показать истинное отношение детей к их родителям.

«Это все можно увидеть в гороскопе, а именно: как сильно родители влияют на ребенка, насколько позитивными или негативными отношения могут быть, какой из этого мы можем взять ресурс», – отметила эксперт.

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«Сепарация нужна абсолютно всем, чтобы человек не копировал поведения родителей в определенных ситуациях, а мог сам принимать решения», – добавила Дарья Григорян в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперт поделилась астрологическим прогнозом на 7 и 8 марта.

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