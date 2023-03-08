«Не копировал поведения родителей»: астролог объяснила, как прочитать натальную карту вашего ребенка

Стало известно, как астрология может помочь родителям в воспитании детей.

Астролог заявила, что у каждого ребенка есть натальная карта. Она может помочь с познанием базовых потребностей детей. Бизнес-консультант уверена, что натальная карта способна показать истинное отношение детей к их родителям.

«Это все можно увидеть в гороскопе, а именно: как сильно родители влияют на ребенка, насколько позитивными или негативными отношения могут быть, какой из этого мы можем взять ресурс», – отметила эксперт.

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