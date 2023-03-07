Месяц любви: только им Тамара Глоба посулила перемены к лучшему в личной жизни

Известный астролог Тамара Глоба в своем YouTube-канале сделала прогноз на март для представителей каждого знака зодиака. В основном, всем обещано что-то очень хорошее и позитивное - деньги, карьерный рост, счастье в личной жизни.

Согласно расположению небесных светил, звезды будут особо благоволить к Стрельцам. Март, по словам Тамары Глобы, для Стрельцов станет месяцем любви и концентрации исключительно на отношениях.

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