Знаки зодиака, которых раздражает любая критика

Рак

Они настолько ранимы и чувствительны, что любая критика заставляет Раков прятаться от мира в своем панцире. Если нужно донести до Раков информацию об их ошибке, делайте это максимально тактично и корректно. Как-будто объясняете своему ребенку. Поверьте, Раки вам будут благодарны и ответят взаимностью.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Лев

Львы в принципе живут по принципу: «Есть две точки зрения: моя и неправильная». На дай Бог, вам захочется думать по-другому. Точнее, вы можете думать по-другому, но не говорите об этом. А если скажите, будете готовы пожинать плоды в виде скандала.