Цунами, «число зверя», бунт компьютеров: 7 страшных пророчеств XXI века, которых все боялись, а они не сбылись

Во все времена находились люди, пугающие страшными предсказаниями гибели всего живого на Земле. Особенно много их стало в последние десятилетия. Если верить этим пророчествам, человечество давно уже должно было погибнуть.

Ужасный миллениум – 1999-2000 годы

1999 год называли «годом перевернутых шестерок» и предсказывали, что «число зверя» принесет Апокалипсис. Время перехода из одного тысячелетия в другое казалось таинственным и несущим в себе множество опасностей. Сначала ждали конца света 11 августа 1999 года – якобы именно эту дату указал Нострадамус. Многие верили: ведь недаром на этот день пришлось полное солнечное затмение – редчайшее явление! Люди кинулись в магазины, запасались в панике продуктами.

Когда 11 августа пришло и прошло, все выдохнули. Но расслабляться было рано: впереди маячило 31 декабря! Ожидался сбой компьютеров во всем мире, а значит – нарушение систем жизнеобеспечения и, естественно, конец цивилизации. Но никакого сбоя не произошло. Зато в 2000 году нас пугали парадом планет: мол, он принесет гибель всей Земле. Обошлось.

Еще одно «число зверя» - 2006 год

