Цунами, «число зверя», бунт компьютеров: 7 страшных пророчеств XXI века, которых все боялись, а они не сбылись

Во все времена находились люди, пугающие страшными предсказаниями гибели всего живого на Земле. Особенно много их стало в последние десятилетия. Если верить этим пророчествам, человечество давно уже должно было погибнуть.
Ужасный миллениум – 1999-2000 годы
1999 год называли «годом перевернутых шестерок» и предсказывали, что «число зверя» принесет Апокалипсис. Время перехода из одного тысячелетия в другое казалось таинственным и несущим в себе множество опасностей. Сначала ждали конца света 11 августа 1999 года – якобы именно эту дату указал Нострадамус. Многие верили: ведь недаром на этот день пришлось полное солнечное затмение – редчайшее явление! Люди кинулись в магазины, запасались в панике продуктами.
Когда 11 августа пришло и прошло, все выдохнули. Но расслабляться было рано: впереди маячило 31 декабря! Ожидался сбой компьютеров во всем мире, а значит – нарушение систем жизнеобеспечения и, естественно, конец цивилизации. Но никакого сбоя не произошло. Зато в 2000 году нас пугали парадом планет: мол, он принесет гибель всей Земле. Обошлось.
Еще одно «число зверя» - 2006 год
Фото: кадр из фильма «Меланхолия», 2011 г.
Маги, астрологи и тарологи с ужасом ждали 6 июня 2006 года: как же, сразу три шестерки в дате! Самые разные предсказатели вещали о грядущем приходе Антихриста и конце света. Ученые, впрочем, тоже были обеспокоены: к Земле приближался астероид Икар, столкновение грозило серьезными неприятностями. Но астероиду суждено было пролететь мимо. Антихрист тоже не явился.
Андронный коллайдер – 2008 год
Готовящийся запуск большого андронного коллайдера наводил ужас на самых впечатлительных: многие были уверены, что последствия станут необратимыми и катастрофическими. Рассказывали, что столкновения пучков элементарных частиц на скорости, близкой к скорости света, станут причиной образования «черной дыры», в которой погибнет Земля. Однако после запуска андронного коллайдера в сентябре 2008-го и после его максимального разгона в 2009-м не случилось ни черной дыры, ни других заметных неприятностей.
Зловещий календарь майя – 2012 год
Согласно календарю древней цивилизации майя, последним днем человечества должно было стать 12 декабря 2012 года. Мистической число – 12.12.12 – завораживало и пугало. Пророки всех мастей обещали самые разные беды: говорили, что на Землю упадет гигантский астероид, что Земля столкнется с «планетой Нибиру», что полюса Земли поменяются местами…
Тогда же многие с ужасом вспомнили, что подобные предсказания были в фильме 2009 года, который так и назывался – «2012». По сюжету, построение планет Солнечной систему в одну линию вызвало на Земле глобальные природные бедствия. Но все «опасные» даты были пройдены успешно: ни режиссер фильма, ни предсказатели не угадали.
Ожидание астероида – 2015 год
Фото: кадр из фильма «Столкновение с бездной», 1998 г.
28 сентября 2015 года ожидалось лунное затмение. Эту дату и выбрали предсказатели в качестве очередного «конца света». На этот раз Землю должен был погубить огромный метеорит или астероид: мол, об этом предупреждает Библия. Несмотря на заверения ученых в том, что в ближайшую сотню лет Земле не грозит такое бедствие из космоса, многие верили в конец света и всерьез готовились к нему. Земля устояла: конец света снова прошел мимо нас.
Столкновение с планетой «Х», или Нибиру – 2017 год
Фото: кадр из фильма «Меланхолия», 2011 г.
Нумеролог Дэвид Мит выпустил книгу «Планета Х. Прибытие в 2017 году» - в ней содержались его вычисления, указывающие на то, что в 2017-м нашему миру настанет конец. Нумеролог подкреплял свои выкладки собственным толкованием Библии. Эта псевдонаучная теория получила множество поклонников. Но мифическая Нибиру так и не появилась.
Вирус плюс цунами – 2020 год
Это, пожалуй, единственное пророчество, которое отчасти сбылось. Болгарская провидица Ванга утверждала, что это «год пяти двоек» и что даты 22 февраля и 22 декабря – должны стать для человечества губительными. Ее пророчества расшифровывали по-разному: по одной версии, цивилизацию предстояло погубить смертельному вирусу, по другой – сотни миллионов человеческих жизней должно было унести гигантское цунами, образовавшееся из-за падения небесного тела. Людям пришлось столкнуться в 2020 году с действительно серьезным врагом – коронавирусом. Но, несмотря на всю его опасность, катастрофа все же, к счастью, не достигла предсказанных масштабов.
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Что дальше?
Ближайшая катастрофа, если верить пророкам, ждет Землю в 2029 году: нам обещают столкновение с астероидом Апофис. Если выживем – придется встретить лицом к лицу всемирный потом, «назначенный» на 2030 год. Наконец, еще один астероид, как предсказывают толкователи священного писания, обрушится на Землю в 2036 году. Поживем – увидим!