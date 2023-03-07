Судьба предрешена! Глоба назвала тех, на кого обрушатся испытания в 2023 году

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который изменит свою судьбу в год Кролика. Их ждут перемены, которые коснутся абсолютно всех сфер жизни. Бояться перестройки не стоит — она принесет свою выгоду. Близнецы окажутся в водовороте перемен.
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«Людям стихии Воздуха придется проявить свою активность и гибкость, чтобы с легкостью подстроиться под резко изменяющиеся условия. Осенью Близнецов ждут серьезные перемены: откроются перспективы вдали от дома. Важно уделять пристальное внимание аспектам карьеры, так как это все подготовка к следующему этапу», — добавила астролог.
Именно весна, и особенно март, станут для рожденных под этим созвездием стрессовым периодом. Лучше всего будет затаиться. В дороге им стоит проявлять повышенное внимание. Есть опасность ушибов и травм.