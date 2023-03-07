Судьба предрешена! Глоба назвала тех, на кого обрушатся испытания в 2023 году

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который изменит свою судьбу в год Кролика. Их ждут перемены, которые коснутся абсолютно всех сфер жизни. Бояться перестройки не стоит — она принесет свою выгоду. Близнецы окажутся в водовороте перемен.

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