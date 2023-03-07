Расклад по дате рождения! Три короля фортуны, которые сорвут денежный куш в марте

Астрологи назвали три знака зодиака, которые станут королями фортуны в марте. Эти везунчики сумеют сколотить состояние из воздуха. Вселенная обеспечит им материальное изобилие, послав верных наставников.

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На прибавку к зарплате могут рассчитывать Овны. Рожденные в период с 21 марта по 20 апреля благодаря этим деньгам смогут закрыть все свои потребности в материальном плане. Самые мудрые даже завладеют финансовой подушкой безопасности.