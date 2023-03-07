Весна — большие перемены! Астрологи назвали тех, кого ждет мощная трансформация

Именно Близнецы весной столкнутся с большими переменами. Но пугаться такой важной трансформации не стоит. Судьбоносные сдвиги коснутся карьеры, работы в целом и тех, кто занимается бизнесом.

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Дело в том, что небесные светила сошлись в конфигурации, которая позволит принять Близнецам ответственность за свою судьбу. Представители этого знака зодиака поймут, что должны повзрослеть на духовном уровне и ментально.