Высокомерный человек душит вашу энергию! От чего предостерегла Глоба один знак

Астролог Тамара Глоба рассказала Ракам, как им вести себя, чтобы почувствовать себе более счастливыми.

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Ракам следует забыть про гордость и попросить помощи у близких, если что-то не получается. Астролог заверила, что это будет воспринято адекватно и ничего постыдного в этом нет.

В то же время Глоба рекомендовала избегать общения с людьми, у которых высокое мнение о себе. Они душат вашу энергию, лишая сил.

Также Ракам стоит обязательно раздать все долги, как бы ни было сложно.

Источник: rsute.ru.