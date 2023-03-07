В силки брака не заманить! Пять знаков зодиака, которых сложно удержать в отношениях

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые ставят свою свободу превыше всего. Как только с ними заговорят о браке, они тут же пустятся наутек.

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Заскучавший Овен с легкостью бросит свою вторую половинку, отправившись искать приключения на стороне. Этот знак зодиака в отношениях проявляет себя ревнивцем и собственником. Союз с ним потребует постоянной динамики.

Близнецы легко подстраиваются к переменам. Они ценят ум и интеллектуальный рост. Рядом с ними постоянно придется изучать что-то новое.

Львы тут же бросят свою половинку, если та ущемит их самолюбие. Прощать этот знак зодиака не умеет. Хотя слывет преданным и чутким.