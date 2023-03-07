С 15 марта! Володина назвала два знака зодиака, у которых жизнь перевернется с ног на голову

Астролог Василиса Володина заявила, что в середине марта, с 15 числа, у представителей двух знаков зодиака жизнь кардинально изменится. Им нужно привыкнуть к переменам, чтобы все прошло безболезненно.

Главным образом, речь идет о Тельцах. Володина подчеркнула, что жизнь подарит им шанс реализовать свои планы, но от них требуется собранность, желание что-то изменить. Тогда все точно получится.

Причем Тельцы смогут реализоваться настолько, что сделают задел на ближайшие 10 лет!

Перемены ждут и Рыб. Но тут - наоборот. Представители этого созвездия решат уединиться и почистить свой круг общения. У них произойдет глобальная переоценка ценностей.

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