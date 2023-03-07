Деньги и власть! Какой знак зодиака в марте обласкает судьба - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в марте 2023 году у Весов будут все шансы поднять свою жизнь на новый уровень. По ее словам, удача будет на стороне представителей этого знака зодиака.

«Перед Весами откроются новые перспективы на работе и появится возможность повысить свой доход. Появится власть, которой можно будет воспользоваться в личных целях», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что для Весов март заиграет новыми красками. Главное, не потерять голову.

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