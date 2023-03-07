Действуйте скрытно и тайно: какой знак зодиака может «проболтать» свое счастье – Глоба

Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев от излишней болтливости, которую они иногда проявляют. Сейчас этот момент может буквально поставить крест на вашем дальнейшем счастье.

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Постарайтесь никому не рассказывать о своих планах и мыслях. Действуйте во всем самостоятельно, скрытно и даже тайно, чтобы ваши планы не сорвались.

И осмотритесь по сторонам, спросите себя, кто состоит в вашем окружении. Быть может, там есть личности, которых не стоит подпускать близко к себе?

Источник: rsute.ru.