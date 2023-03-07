Действуйте скрытно и тайно: какой знак зодиака может «проболтать» свое счастье – Глоба

Действуйте скрытно и тайно: какой знак зодиака может «проболтать» свое счастье – Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог посоветовала этим людям срочно затаиться, чтобы будущее было благоприятным.

Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев от излишней болтливости, которую они иногда проявляют. Сейчас этот момент может буквально поставить крест на вашем дальнейшем счастье.

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Постарайтесь никому не рассказывать о своих планах и мыслях. Действуйте во всем самостоятельно, скрытно и даже тайно, чтобы ваши планы не сорвались.

И осмотритесь по сторонам, спросите себя, кто состоит в вашем окружении. Быть может, там есть личности, которых не стоит подпускать близко к себе?

Источник: rsute.ru.

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