Мужчины с этими именами чаще всего изменяют женам: о совести и морали не слышали

Эзотерики считают, что мужчины нередко ходят налево не только из-за своей распущенности и отсутствия моральных принципов, но и из-за имени, которое им дали родители.

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Они вычислили, что мужчины с определенными именами гораздо чаще других изменяют своим женам.

Иваны среди изменщиков встречаются чаще всего. Прежде всего их тянет налево спортивный интерес. Также они могут предать свою женщину из мести. При этом Иваны не хотят терять свою постоянную спутницу и семью.

Дмитрии обожают женщин и просто не могут отказаться от соблазна познать очередную жертву. Любвеобильные самцы готовы на интрижку в любой момент.

Петры обладают неуемной сексуальной энергией, которую не могут удовлетворить с одной женщиной. Они буквально вынуждены ходить налево.