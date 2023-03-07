Какой знак зодиака найдет любовь своей жизни: Володина – только не говорите о плохом, отпугнет

Астролог Василиса Володина посоветовала Близнецам поверить в свои силы. Их у вас намного больше, чем кажется.

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При этом условии Близнецы смогут решить серьезные деловые вопросы, справятся с любыми заданиями и получат приятный результат.

Кроме того, Близнецы станут настоящим магнитом для противоположного пола. Появится шанс встретить свою вторую половинку у одиночек.

Астролог при этом рекомендовала не говорить на романтических встречах о своих проблемах, это может отпугнуть потенциальных партнеров по жизни.

Источник: rsute.ru.