Озвучены года рождения тех, кто легко перенесет все беды 2023 года: славянский гороскоп

Астрологи назвали года рождения тех, кому не страшны беды и тревоги 2023 года. Они справлятся с любыми трудностями. И это люди, которые находятся под защитой тотема Жалящего Шершня — их года рождения: 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.
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Они не любят сидеть на месте. Постоянное движение, целеустремленность и лидерство — те качества, которыми наделила их природа. Также они обладают неплохой интуицией, ярким и живым умом. Подопечные Жалящего Шершня отличаются амбициозностью, свободолюбием.
Острый ум и находчивость таких людей поможет им избежать многих бед в 2023 году. Они с легкостью справятся со всеми сложностями, которые возникнут во второй половине года.
«Однако стремление добиться цели любыми способами, включая обман и излишнюю самоуверенность, покровитель 2023 года Огненный Конь едва ли оценит по-достоинству. Поэтому постарайтесь прислушиваться к советам и желаниям окружающих», — добавили астрологи.
Совет: им стоит чаще доверять интуиции. Внутренний голос даст подсказку в некоем важном деле во второй половине года.
По материалам 7days