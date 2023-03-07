Озвучены года рождения тех, кто легко перенесет все беды 2023 года: славянский гороскоп

Астрологи назвали года рождения тех, кому не страшны беды и тревоги 2023 года. Они справлятся с любыми трудностями. И это люди, которые находятся под защитой тотема Жалящего Шершня — их года рождения: 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

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Они не любят сидеть на месте. Постоянное движение, целеустремленность и лидерство — те качества, которыми наделила их природа. Также они обладают неплохой интуицией, ярким и живым умом. Подопечные Жалящего Шершня отличаются амбициозностью, свободолюбием.