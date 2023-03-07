Управляет веретеном удачи! Глоба назвала абсолютного везунчика марта - карьера, любовь

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на март, назвав абсолютного везунчика, который управляет веретеном удачи. Этот знак зодиака притягивает к себе только положительные события. Карьера, семья, здоровье - во всех сферах полный штиль. Среди баловней судьбы окажутся Раки.

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Для этого знака зодиака март станет периодом большой реализации личных планов и новых возможностей. Дела, связанные с интеллектуальной деятельностью, пойдут в гору. Именно в поездках, вдали от дома Раки найдут дополнительный источник дохода. Эту прибыль они вложат в покупку недвижимости.