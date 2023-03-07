В личной жизни назрел откровенный разговор: судьба какого знака сейчас под вопросом – Володина

Тельцы сейчас находятся на грани добра и зла, в их руках выбор – в какую сторону им пойти.
Прежде всего это касается их личной жизни, назрела серьезная необходимость поговорить открыто и по душам со второй половинкой. Без откровенного разговора не обойтись, и вы это сами прекрасно понимаете.
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Астролог Василиса Володина предрекла Тельцам также очень насыщенное рабочее время. Она посоветовала полностью сосредоточиться на решении деловых вопросов, это крайне важно.
При правильном планировании, вы все успеете и сможете провести приятно время со своими близкими.
Источник: rsute.ru.