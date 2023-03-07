Какой знак зодиака должен срочно прочистить свою энергию: Глоба – выбросите весь хлам

Какой знак зодиака должен срочно прочистить свою энергию: Глоба – выбросите весь хлам

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Вам стоит подумать о своем внутреннем состоянии.

Для Львов наступил период генеральной уборки. Это необходимо сделать срочно, причем во всех смыслах!

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Тамара Глоба рассказала, что для Львов назрела необходимость в очищении их энергии. Прежде всего они должны убраться в помещениях, в которых находятся много времени, ведь в материальном окружении тоже скапливается много негатива.

Уберите весь ненужный хлам, чтобы с ним ушло все плохое из вашей жизни. И серьезно подумайте о том, что мешает вам двигаться дальше. Быть может, это мысли или комплексы, от которых нужно тоже избавиться.

Но не исключено, что вас тянут в болото какие-то люди. С ними лучше расстаться без сожаления.

Источник: rsute.ru.

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