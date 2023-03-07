Какой знак зодиака должен срочно прочистить свою энергию: Глоба – выбросите весь хлам

Уберите весь ненужный хлам, чтобы с ним ушло все плохое из вашей жизни. И серьезно подумайте о том, что мешает вам двигаться дальше. Быть может, это мысли или комплексы, от которых нужно тоже избавиться.

Но не исключено, что вас тянут в болото какие-то люди. С ними лучше расстаться без сожаления.

Источник: rsute.ru.