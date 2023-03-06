«Рост конфликтов и ссор»: астрологический прогноз на 7 и 8 марта

Астролог Елена Мун рассказала, что ждать всем знакам накануне и в сам Международный женский день.

Елена Мун отметила, что в ночь с седьмого на восьмое марта на небе можно увидеть полную луну. В период полнолуния ссоры и недопонимание возникают чаще обычного, отмечает специалист.

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«В полнолуние отмечается рост конфликтов и ссор, провокаций. Обостряется желание доказать, навязать свою волю. Уважайте чужие границы и не позволяйте нарушать свои, чтобы напряженные дни прошли бесконфликтно», — отметила Мун.

Также астролог посоветовала провести время с собой наедине и насладиться ароматами эфирных масел и восковых свеч.