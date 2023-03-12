Сложности! Три знака зодиака, которых ждут неприятности 12 марта

Девы

Друг признается, что проигнорировал ваш дельный совет. Он совершил большую ошибку, пойдя своим путем, и вы с уважением отнесетесь к его решению признать свою ошибку и высказать вам благодарность. Если вы давно мечтали о переезде, сегодня вы можете найти подходящую недвижимость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Весы

Вы не можете понять, почему партнер так долго не может принять решение. Вы уже приняли решение и надеетесь, что он чувствует то же самое, но у Вас начинает складываться впечатление, что он не очень заинтересован. Ваша интуиция предупреждает вас о том, что нужно готовиться к негативному ответу. Друг, который борется с проблемами дома, обратится к вам за советом.

Водолеи

Кто-то, кто был наделен властью, принял несколько плохих решений. Возможно, сейчас они уже не главные, но их ошибки необходимо исправить. Другие могут начать обращаться к вам, чтобы выяснить, где, как и почему все пошло не так. Как только это выяснится, у вас будет лучшее представление о том, что с этим делать.