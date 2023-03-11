Судьбоносная встреча! Каким знакам зодиака повезет 11 марта

Близнецы

Недавние события изменили ваши взгляды на отношения и на то, как вы относитесь друг к другу. Возможно, вы поймете, что ожидали слишком многого от партнера с тех пор, как вы сблизились, и вместо того, чтобы укрепить отношения, это, похоже, стало причиной новых ссор. Теперь вы почувствуете готовность попробовать новую стратегию, которая окажется намного более удачной и поспособствует гармонизации ваших отношений.

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Козероги

Если новые отношения складываются не совсем так, как вы себе представляли или ожидали, не расстраивайтесь – все к лучшему. В романтическом плане вас не тянет друг к другу, но в остальном вы прекрасно ладите. Не обязательно все или ничего, можно найти компромисс. Вы можете согласиться поддерживать дружеские отношения, в которых вы оба имеете свободу.

Рыбы

Поскольку вы взвесили все за и против и все еще не уверены в том, чего вы действительно хотите от отношений, большая часть ваших решений будет основана на интуиции и чувствах. Самое странное в этом то, что что-то побуждает вас попробовать то, чего вы обычно избегаете. Это определяющий период для вас, и он поможет вам понять, где лежит ваша истинная страсть. Вам предстоит многое узнать.