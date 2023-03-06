Ущипните, это сон — деньги валятся с небес! Три знака зодиака, которые сорвут куш в марте

Астролог Анжела Перл поделилась прогнозом на март, назвав три знака зодиака — короля фортуны. Вот кому улыбнется удача. Денег будет столько, что устанут считать. Весь месяц они ходят богачами.
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Овны могут получить деньги, на которые они и не рассчитывали. Это как выиграть в лотерею. Везение преследует их с первых дней марта. Любая, даже самая сложная задача будет решаться легко. Союз Венеры и Юпитера принесет этим везунчикам финансовую свободу. Кого-то могут повысить на службе. Тут и заработок взлетит. Другие получат компенсации и прибыль от инвестиций.
Финансовые вложения принесут первые плоды Близнецам. Этого знака зодиака ждет подъем по карьерной лестнице и приятный сюрприз в виде незапланированной премии. Трудиться лучше в компании тех, кто заинтересован в общем успехе.
Финансовая помощь поступит и Весам. Лишними эти деньги точно не будут. Кому-то дадут соцвыплаты, а кто-то может рассчитывать на алименты. Звезды советуют этому знаку зодиака сменить место работы. Прибыль сразу возрастет.
По материалам sterlegrad