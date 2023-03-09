Начальство похвалит: три знака зодиака, которых 9 марта ждет успех

Раки

Начальство оказывает на Вас давление, требуя завершить работу, которая была проблематичной с самого начала. Они верят в вашу способность справиться с задачей, и как только вы ее выполните, они вернутся к вам с интригующим предложением. Будет повод для радости.

Скорпионы

Сбавьте обороты и дайте другим людям шанс догнать вас. Вы полны энтузиазма и жизненной энергии. У вас есть грандиозные планы, и вы так много всего хотите успеть сделать. Для вас сейчас важно, чтобы каждая секунда была на счету. Продолжайте в том же духе, и к концу недели вам удастся покончить с рядом дел.

Водолеи

Вы должны гордиться собой, проявляя удивительное самообладание в общении с темпераментными коллегами и клиентами. Ваш разумный подход передастся окружающим. Есть причина, по которой вы намерены сохранять спокойствие, насколько это возможно. Проекту, который вы хотите завершить, не поможет атмосфера раздора. Поэтому вы придумаете, как заставить окружающих работать вместе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».