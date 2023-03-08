8 марта! Три знака зодиака, которых ждут конфликты дома

Тельцы

Ваш партнер надеется на хороший исход ситуации, которая волнует вас обоих. Некоторое время здесь не было никакого движения, и теперь, когда один из вас взял на себя инициативу, вы, надеюсь, найдете способ двигаться вперед вместе, а не порознь, как вы опасались.

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Стрельцы

Маска улыбки, которую вы носили в течение некоторого времени, начинает исчезать. Вы не можете продолжать делать вид, что все хорошо, когда это не так. Когда вы находитесь на тонущем корабле, вам нужно выпрыгнуть. Найдите в себе мужество сейчас, чтобы выйти из сложной ситуации. В конечном итоге вы будете радоваться своей силе и способности меняться. Следуйте своим инстинктам, и вскоре перед вами откроется новая дверь.

Рыбы

Сегодня партнеру или близкому другу предстоит принять решение и они должны сделать это самостоятельно. Вам может не понравиться их возможный выбор, но не вам вмешиваться. Уважайте то, что в этом вопросе им нужна независимость. Часто невозможно предугадать, как все сложится. Все, что вы можете сделать - это поддержать близких и верить, что все будет хорошо.