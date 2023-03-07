Неприятности на работе! Три знака зодиака, которых ждут скандалы 7 марта

Весы

Сегодня договоренность, которая казалась вам правильной в начале, уже не кажется таковой. Кажется, что все рушится вокруг вас. Когда все идет не так, как хотелось бы, примите, что это не для вас и впереди вас ждет что-то лучшее. Разорвите связи и сделайте шаг или два назад, чтобы в итоге продвинуться гораздо дальше.

Козероги

Сегодня вы концентрируетесь на негативе и агрессивно реагируете на идеи других людей вместо того, чтобы реагировать разумно. Это потому, что вы устали от того, как некоторые люди привыкли манипулировать ситуацией ради собственной выгоды. Пришло время решить, чего вы хотите и не слушать никого другого.

Рыбы

Старший коллега не пытается поставить вас в неловкое положение, прося переделать некоторые аспекты работы. От работы требуется объективное соответствие стандартами, так что вам придется приложить дополнительные усилия. Постарайтесь расставить все точки над «и» и у ни у кого не будет повода для жалоб.

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