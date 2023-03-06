Какой знак достигнет счастья в личной жизни благодаря интуиции: Володина раскрыла глаза

Астролог Василиса Володина посоветовала Весам не игнорировать свой внутренний голос. Сейчас ваше чутье обострено до предела, и оно вас не обманывает.
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Если вы доверитесь собственной интуиции, то услышите, как построить свои отношения с противоположным полом и дойти до вершины счастья в любви.
Кроме того, именно интуиция поможет Весам в карьере. Деловые встречи пройдут на высшем уровне, отразившись впоследствии на вашем успехе.
Источник: rsute.ru.