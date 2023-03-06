Глоба предрекла одному знаку фееричный успех на работе: вы сами удивитесь

Ракам астролог Тамара Глоба предрекла неимоверный успех в деловой сфере. Эти люди станут продвигаться вверх по карьерной лестнице так, что удивят свое окружение и коллег.

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Они смогут проявить себя перед начальством, на что последует соответствующая реакция. Задумки и планы Раков осуществятся в полной мере.

Астролог также рекомендовала Ракам заняться физическими упражнениями или йогой. Это укрепит здоровье и придаст бодрости. Вечером может понадобиться помощь родным людям.

Источник: rsute.ru.