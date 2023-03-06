Года рождения тех, кто озолотится в самое ближайшее время: 2023 год пропитан деньгами

Специалисты в области астрологии назвали года рождения тех, кому в 2023 году повезет в финансовом плане.

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В любимчиках окажется Огненная Белка, под этим символом ходят люди с годом рождения: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011.

Белка — крайне противоречивый тотем. Казалось бы, они могут похвастаться своей ловкостью, но с другой стороны, этому пушистому обитателю леса свойственно лукавство.

При этом люди, рожденные под покровительством Белки, имеют защиту высших сил, которая помогает им проходить сложные периоды жизни.

Из плюсов, они обладают подвижным умом, хорошей памятью. Однако им приходится контролировать свои эмоции. Мудрые представители этого тотема могут достичь больших высот и успехов.