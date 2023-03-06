Два знака зодиака, жизнь которых уже не будет прежней в 2023 году — пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала два знака зодиака, жизнь которых уже не будет прежней в 2023 году. Им нужно свыкнуться с переменами, приняв все то, что приготовила им судьба, как данность. Тогда им будет проще приспособиться к новому — без смятения и тревог.
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Тельцы могли и не заметить того, что они сами дали толчок для перемен, которые наступят в год Кролика. Причем импульс был послан еще несколько лет назад. Теперь же представителям этого знака зодиака остается только наблюдать за теми всходами, которые созрели под лучами перемен.
«Жизнь подарит шанс реализовать свои планы, но от вас требуется собранность, готовность к изменениям, терпение и смекалка. От вашего усердия сейчас зависит большой период в жизни. Не пасуйте перед масштабом», — добавила астролог.
Год Водяного Кролика станет необычным для Рыб. Их глобальный вектор будет связан с уединением. Кто-то даже решится уйти в монастырь. Представителей этого знака зодиака на целых два года затянет пессимизм. Звезды советуют им приободриться. Иначе они рискуют пропустить те шансы, которые даст им судьба. К примеру, в материальном плане. Такое психологическое состояние должно положительно отразиться на будущем Рыб. Они должны научиться смирению.