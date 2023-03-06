Два знака зодиака, жизнь которых уже не будет прежней в 2023 году — пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала два знака зодиака, жизнь которых уже не будет прежней в 2023 году. Им нужно свыкнуться с переменами, приняв все то, что приготовила им судьба, как данность. Тогда им будет проще приспособиться к новому — без смятения и тревог.

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Тельцы могли и не заметить того, что они сами дали толчок для перемен, которые наступят в год Кролика. Причем импульс был послан еще несколько лет назад. Теперь же представителям этого знака зодиака остается только наблюдать за теми всходами, которые созрели под лучами перемен.