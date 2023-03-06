Володина назвала главного любимца 2023 года: жизнь пропитана счастьем во всех смыслах

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который завладеет мощным потоком везения и удачи. Вселенная ответит им благосклонностью, подарив безоблачное счастье. Так, 2023 год станет особенным для Скорпионов.
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«У одиноких Скорпионов могут случиться судьбоносные встречи, а семейные Скорпионы будут наслаждаться отношениями. В мае вы целиком поменяете свои планы на жизнь», — добавила астролог.
Весной многим представителям этого знака зодиака удастся упрочить свое благосостояние за счет покупки недвижимости. Кто-то может сменить место жительства, найти давно потерянных родственников, наладить личную жизнь.