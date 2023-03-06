Женщины с этими именами притягивают деньги как магнит: рождены, чтобы купаться в роскоши

Астрологи назвали имена женщин, которые рождены, чтобы ворочать деньгами. Их карма притягивает достаток, прибыль и богатства. Хорошая должность, наследство, щедрые мужья — источником благосостояния для них могут стать любые сферы.
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Трудолюбивая Маргарита всегда ищет для себя лучшие условия. Если нужно, она с легкостью поменяет работу, выбрав самое прибыльное место. Такая девушка может достичь больших высот на службе. Они зачастую содержат не только себя и детей, щедрость натуры позволяет им тянуть на себе и мужа. Маргарита лучше всего реализовывается под чьим-то началом. Свой бизнес она не потянет.
Грамотному распределению финансов стоит поучиться у Екатерины. Даже копеечную зарплату мужа эта особа может превратить в достойный капитал. Она приумножит любой доход. Карьера для нее вторична, главное семья. При этом прозябать в бедности Екатерина не будет. Она привыкла к достатку.
Ольга живет роскошно, она может позволить себе буржуазный стиль. Достичь материального благополучия ей помогает семья. Зачастую эта особа живет за счет богатого мужа или даже любовника. При этом Ольга может содержать себя и сама. Работать она любит. На службе ее ценят за трудолюбие. Оно приносит ей богатство и почет.
По материалам sterlegrad