Женщины с этими именами притягивают деньги как магнит: рождены, чтобы купаться в роскоши

Астрологи назвали имена женщин, которые рождены, чтобы ворочать деньгами. Их карма притягивает достаток, прибыль и богатства. Хорошая должность, наследство, щедрые мужья — источником благосостояния для них могут стать любые сферы.

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Трудолюбивая Маргарита всегда ищет для себя лучшие условия. Если нужно, она с легкостью поменяет работу, выбрав самое прибыльное место. Такая девушка может достичь больших высот на службе. Они зачастую содержат не только себя и детей, щедрость натуры позволяет им тянуть на себе и мужа. Маргарита лучше всего реализовывается под чьим-то началом. Свой бизнес она не потянет.

Грамотному распределению финансов стоит поучиться у Екатерины. Даже копеечную зарплату мужа эта особа может превратить в достойный капитал. Она приумножит любой доход. Карьера для нее вторична, главное семья. При этом прозябать в бедности Екатерина не будет. Она привыкла к достатку.