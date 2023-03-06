Сытая жизнь! Четыре знака зодиака, которым суждено озолотиться: ворочают миллионами

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые рождены, чтобы жить в роскоши и богатстве. Вселенная поможет им найти путь к достатку, выбрав самое прибыльное дело. Они обласканы щедрой фортуной.

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Уж кто-кто, а Девы умеют обращаться с деньгами так, чтобы их становилось еще больше. Этот знак зодиака откладывает каждую копейку, притягивая к себе богатство и процветание. Окружающие могут подумать, что им сказочно везет. Однако сытая жизнь - это плод их трудолюбия.

Амбициозные Стрельцы едва ли будут довольствоваться малым. Эти ребята стремятся разбогатеть. В погоне за своим «миллионом» они готовы трудиться день и ночь. Упорства им не занимать. Деньги сами липнут к этому знаку зодиака. Они ходят в фаворитах у судьбы.