Славянский гороскоп! Названы года рождения тех, кому будет везти по крупному в 2023-м

Специалисты поделилась славянским гороскопом на 2023 год, назвав года рождения тех, кто окажется в счастливчиках.
Такое везение выпадет тем, кто находится под покровительством Темного Лося. И это люди рожденные в 1944, 1960, 1976, 1992 и 2008 годах.
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Их можно назвать прирожденными лидерами. Они окружены восторженными почитателями, теми, кто готов следовать за ними по пятам полностью доверяя их мнению. Именно упорство поможет таким людям в 2023 году достичь небывалых высот.
Им стоит соглашаться на предложения руководства, не боясь при этом проявить инициативу. Это поможет Темному Лосю исполнить все свои смелые задумки. Звезды советуют им не использовать запрещенных методов на пути к успеху. Любая хитрость и уловка выйдет им только боком.
Главное достоинство Темного Лося - искренность по отношению к окружающим. Это выделяет их среди других.
По материалам 7days