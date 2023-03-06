Будут порхать на крыльях любви: Глоба назвала два знака зодиака, которые встретят свое счастье

Астролог Тамара Глоба выделила Тельцов и Козерогов в своем гороскопе, как представителей зодиакальной системы, которым повезет в личной жизни.

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Тельцы могут встретить свою вторую половинку и унестись в небо романтическим настроением и мечтаниями. Новое знакомство вдруг перерастет в серьезное увлечение. Хорошее время для формирования основы отношений.

Козероги будут счастливы в лучах любви своего партнера. Их побалуют знаками внимания и подарками. Козерогов ждут сюрпризы, интересные места и приятные эмоции.

Источник: rsute.ru.