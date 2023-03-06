Не ругайтесь – будет крах! Какой знак зодиака встал на край пропасти, назвала Володина

Василиса Володина предостерегла Стрельцов о том, что они сейчас буквально на грани. Еще один неверный шаг – и они упадут в бездну.

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А все из-за несдержанности, которой порой обладают представители этого знака зодиака. Огненная стихия сейчас превалирует над ними и не дает успокоиться. Нужно хорошенько постараться, чтобы ее преодолеть.

Обдумывайте каждый свой шаг, каждое слово, ведь вы вплотную подошли к конфликту, который негативно скажется в дальнейшем на вашей судьбе. Не сердитесь на всех вокруг и не стесняйтесь просить помощи.

Источник: rsute.ru.