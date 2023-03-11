Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта для всех знаков зодиака

Турбулентная неделя, ознаменованная конфликтами и двусмысленностью происходящего. Ничего нового начинать не следует, толку не будет. Могут на первое место выйти какие-то дела, связанные с домом. Это может выражаться как в необходимости больше времени посвящать семье и быту, так и просто в потребности проводить дома больше времени, пережидая «турбулентность» в месте, где «трясет» гораздо меньше.

Teleprogramma.pro подскажет, как будут обстоять дела у каждого знака Зодиака.

Рыбы

Больше всего эта неделя порадует домоседов – время напряженное и лучше всего находиться дома, где, как известно, и стены помогают.

Любовь

Лично у вас все хорошо. А вот у всех остальных не очень. Так что вас могут ревновать, втягивать в любовные треугольники и все прочее. Не дайте сбить вас с верного пути и избегайте любой двусмысленности.

Финансы

На этой неделе предстоят проволочки и задержки. Это, пожалуй, единственная неприятность, связанная с деньгами на этой неделе. Все остальное обещает быть позитивным.

Здоровье

Крайне травмоопасное время. Хорошо бы снизить до минимума перемещения по городу и тем более между городами. К тому же можно отравиться едой или алкоголем – будьте осторожны.

Овен

Овнам предстоит напряженная неделя, нервотрепки хватит на троих. Что делать? Руководствоваться принципом Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!». Если отмести всю шелуху, вы увидите, что на самом деле у многих из вас происходят позитивные перемены в работе или финансах, а если нет – то в любви.

Телец

Единственное, с чем у Тельцов действительно могут возникнуть проблемы на этой неделе – так это взаимоотношения с людьми. Но это не беда, время отлично подходит для саморазвития и самостоятельных действий. Вам могут приходить в голову очень правильные решения, запоминайте их или записывайте, очень скоро вы сможете их реализовать.

Близнецы

Неделя будет не из простых: ссоры, конфликты, недопонимания, непонятные ситуации и обман. Словом, так себе букетик. И лучшим решением будет больше отдыхать и меньше контактировать с окружающими. А в конце этого тоннеля брезжит свет – к концу недели ситуация исправится, а вы придете к каким-то интересным выводам.

Рак

Говорят, кто понял жизнь, тот не спешит. Это лучший совет на этой неделе. Даже если вы не то что жизнь не поняли, а в принципе плохо понимаете, что происходит вокруг, просто не спешите. Дайте себе время подумать, понаблюдать, оценить ситуацию. Не все из происходящего хаоса несет вам неприятности, вы увидите, как на вас надвигаются благие перемены.

Лев

Львы, будьте на этой неделе внимательны и осторожны во всем. И вообще, берите пример с Раков, которых хлебом не корми – дай залезть в свою раковину, чтобы сидеть там до победного. Ваш дом – ваша крепость, там сейчас замечательнее всего. Посвятите время детям, причем не конфликтуя, иначе вреда окажется куда больше, чем пользы.

Дева

Дев, как и многих на этой неделе, подстерегают провокации и обман. И только от вас зависит, увязнете вы в дрязгах или поймете, что вы выше этого и пропустите все это мимо себя. Для новых дел время не подходит, зато вы можете обнаружить, что финансовые дела пошли в гору.