Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта для всех знаков зодиака

Турбулентная неделя, ознаменованная конфликтами и двусмысленностью происходящего. Ничего нового начинать не следует, толку не будет. Могут на первое место выйти какие-то дела, связанные с домом. Это может выражаться как в необходимости больше времени посвящать семье и быту, так и просто в потребности проводить дома больше времени, пережидая «турбулентность» в месте, где «трясет» гораздо меньше.
Teleprogramma.pro подскажет, как будут обстоять дела у каждого знака Зодиака.
Рыбы
Больше всего эта неделя порадует домоседов – время напряженное и лучше всего находиться дома, где, как известно, и стены помогают.
Любовь
Лично у вас все хорошо. А вот у всех остальных не очень. Так что вас могут ревновать, втягивать в любовные треугольники и все прочее. Не дайте сбить вас с верного пути и избегайте любой двусмысленности.
Финансы
На этой неделе предстоят проволочки и задержки. Это, пожалуй, единственная неприятность, связанная с деньгами на этой неделе. Все остальное обещает быть позитивным.
Здоровье
Крайне травмоопасное время. Хорошо бы снизить до минимума перемещения по городу и тем более между городами. К тому же можно отравиться едой или алкоголем – будьте осторожны.
Овен
Овнам предстоит напряженная неделя, нервотрепки хватит на троих. Что делать? Руководствоваться принципом Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!». Если отмести всю шелуху, вы увидите, что на самом деле у многих из вас происходят позитивные перемены в работе или финансах, а если нет – то в любви.
Телец
Единственное, с чем у Тельцов действительно могут возникнуть проблемы на этой неделе – так это взаимоотношения с людьми. Но это не беда, время отлично подходит для саморазвития и самостоятельных действий. Вам могут приходить в голову очень правильные решения, запоминайте их или записывайте, очень скоро вы сможете их реализовать.
Близнецы
Неделя будет не из простых: ссоры, конфликты, недопонимания, непонятные ситуации и обман. Словом, так себе букетик. И лучшим решением будет больше отдыхать и меньше контактировать с окружающими. А в конце этого тоннеля брезжит свет – к концу недели ситуация исправится, а вы придете к каким-то интересным выводам.
Рак
Говорят, кто понял жизнь, тот не спешит. Это лучший совет на этой неделе. Даже если вы не то что жизнь не поняли, а в принципе плохо понимаете, что происходит вокруг, просто не спешите. Дайте себе время подумать, понаблюдать, оценить ситуацию. Не все из происходящего хаоса несет вам неприятности, вы увидите, как на вас надвигаются благие перемены.
Лев
Львы, будьте на этой неделе внимательны и осторожны во всем. И вообще, берите пример с Раков, которых хлебом не корми – дай залезть в свою раковину, чтобы сидеть там до победного. Ваш дом – ваша крепость, там сейчас замечательнее всего. Посвятите время детям, причем не конфликтуя, иначе вреда окажется куда больше, чем пользы.
Дева
Дев, как и многих на этой неделе, подстерегают провокации и обман. И только от вас зависит, увязнете вы в дрязгах или поймете, что вы выше этого и пропустите все это мимо себя. Для новых дел время не подходит, зато вы можете обнаружить, что финансовые дела пошли в гору.
Весы
У Весов эта неделя будет лучше, чем у многих. Вы приходите к внутреннему балансу. Настроение исправляется, голову посещают разумные мысли. Вполне возможно, вы осознаете, как много можете сделать самостоятельно, без помощи других людей. Именно сейчас можно двигаться в этом направлении.
Скорпион
Довольно благоприятная неделя, если соблюдать технику безопасности в прямом и переносном смысле. Если по поводу последнего возникают вопросы: это касается отношений с людьми. Избегайте конфликтов и скандалов. При правильном поведении вы увидите, как перед вами открываются новые двери и вам идут навстречу в самых разных сферах.
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Стрелец
На этой неделе у Стрельцов может наблюдаться как спад, так и подъем в делах. Это связано с тем, насколько разумно вы себя вели в предыдущий период и насколько хорошо подготовились. В любом случае у вас есть шанс привести в порядок или улучшить свои дела, используя ранее налаженные связи и заводя новые полезные знакомства.
Козерог
Неделя сулит сложности в работе и карьере. Возможно, не прямо сейчас, но предпосылки вы уже можете заметить. А это значит, что пора принять меры и предотвратить вероятные проблемы. Впрочем, это все, что может посоветовать гороскоп относительно этой сферы. Зато он может сказать, что стоит больше времени уделять дому, семье, вопросам личной жизни.
Водолей
Вопрос семейных забот будет стоять у Водолеев довольно остро. Это может проявляться как в разладе между членами семьи, и тогда вам предстоит выступить миротворцем, либо это касается быта, каких-то поломок или документов, и это тоже окажется на ваших плечах. Сохраняйте спокойствие, ни с кем не ссорьтесь – и вам воздастся.