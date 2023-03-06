В чей кошелек вселенная отправила поток денег: Володина назвала знак-счастливчик

Василиса Володина осчастливила Овнов благоприятным гороскопом. Представителям зодиакальной системы вселенная предначертала поток денег.
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Не исключено, что финансовая удача Овнов напрямую зависит от переговоров, которые проведут эти люди с успехом.
Овны найдут союзников, которые помогут им в делах. Однако сильно делиться своими планами с окружающими не стоит. Будет небольшое препятствие на их пути в виде раздумий и переживаний, но хлопоты захватят Овнов и развеют ненужные мысли.
Источник: rsute.ru.